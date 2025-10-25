「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で四球を選んで出塁。打席の中では強烈なチャントも飛び出した。２死無走者で打席に入った大谷。マウンドには左腕のラウアー。初球の内角高めをフルスイングするも空振りとなり、２球目の外角スライダーはしっかりと見極めた。３球目、４球目と冷静に見極めてカウント３−１。５球目の高めも