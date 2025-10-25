母娘関係について書かれた育児書は山ほどありますが、歯科医・心理カウンセラーとして活動する松谷英子さんの著書「母と娘の関係を変える魔法の言葉術」（WAVE出版）のように、「言葉」という一点に絞って深く掘り下げた作品は珍しいでしょう。【恐怖！】食べると「死に近づく…」日常的に食べている食品10選を一挙紹介！松谷さんは米国の経営コンサルタントのスティーブン・R・コヴィーさんが執筆した「7つの習慣」の「まず