2026年1月より放送が始まるTVアニメ『ダーウィン事変』。第1弾PVと共にメインキャストの情報が公開された。＞＞＞PV場面カットやキャストをチェック！（写真21点）講談社の月刊コミック誌『アフタヌーン』にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は200万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10