【ダーウィン事変】メインキャスト発表！ 第1弾PVとキービジュアルも公開
2026年1月より放送が始まるTVアニメ『ダーウィン事変』。第1弾PVと共にメインキャストの情報が公開された。
＞＞＞PV場面カットやキャストをチェック！（写真21点）
講談社の月刊コミック誌『アフタヌーン』にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。
最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は200万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている。
昨年TVアニメ化が発表され、さらに注目を集める『ダーウィン事変』。本作の第1弾PVと共にメインキャストの情報が発表された。
気になるキャストは、チャーリー役を種崎敦美、ルーシー・エルドレッド役を神戸光歩、リヴェラ・ファイヤアーベント役を大塚明夫が担当。キャスト3名からコメントも到着している。
第1弾PVでは人間とチンパンジーのハイブリット、チャーリーの誕生。人間たちとの異なる価値観。彼を中心に動き出す組織など、本作の魅力を詰め込んだ第1弾PVとなっている。
また、第1弾PVと共に本作のキービジュアルも公開。脅威に挑むチャーリーとルーシー、そしてチャーリーを欲するリヴェラと、第1弾PV同様本作の魅力を詰め込んだビジュアルとなっている。
さらに、原作者：うめざわしゅん先生×津田尚克監督によるオフィシャル対談の後編も公開されている。
TVアニメ『ダーウィン事変』は2026年1月よりテレ東系列にて放送開始、お楽しみに。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会