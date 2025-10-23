大谷がトロントへ移動ドジャースは22日（日本時間23日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、大谷翔平投手がカナダ・トロントへ移動する写真を公開した。この投稿に米メディアも続々注目していた。大谷は24日（同25日）にブルージェイズとのワールドシリーズを戦うため、トロントへ向かった。白のTシャツ、黒のパンツというシンプルな格好。帽子を後ろ向きに被り、首にはヘッドフォンをかけている。視線は前へ向けられている