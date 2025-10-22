タイガー魔法瓶（大阪府門真市）が、完全受注生産の土鍋炊飯器「TIGERリミテッドモデル『土鍋ご泡火炊きJRX-MC型』」と「TIGERリミテッドモデル『土鍋ご泡火炊きJRX-BC型』」を11月4日、特別販売します。120台限定で公式オンラインストアで受付します。【写真】コレが“20万円”土鍋炊飯器の実物です！従来の炊飯器とデザインが異なる！玄米、雑穀…炊飯メニューもチェック！2006年に業界初となる「内なべ」に本物の土鍋を