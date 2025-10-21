ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 元恋人の71歳女性に暴行を加え死亡させる 40代の男に懲役7年 国内の事件・事故 傷害致死 裁判 熊本県 時事ニュース RKK熊本放送 元恋人の71歳女性に暴行を加え死亡させる 40代の男に懲役7年 2025年10月21日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本地方裁判所は40代の男に懲役7年の判決を言い渡した 男は交際していた71歳女性に暴行を加え、死亡させたとされる 弁護側は「被告には精神障害があり、責任能力はない」と無罪を主張していた 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分