サンワサプライ株式会社は、USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法に対応したバーコードリーダー「BCR-BT2D15」を発売した。メモリ機能や振動機能、充電クレードルを搭載し、物流や製造業など様々なシーンで活躍する。■様々なシーンで使える、3つの接続方法Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、USB有線接続の3種類から、用途や機器に応じて選択することができる。■メモリ内蔵でオフラインでも安心パソコンなどの接続機器