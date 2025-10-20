デスク「金価格が初めて、1グラム2万円を超えたね」 記者「2025年9月29日に日本国内の金小売り価格が1グラム2万円を超えました。国際指標であるニューヨーク金先物価格も初めて、1トロイオンス3900ドルを超えています」 デスク「高騰の要因は？」 記者「FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げでドル安が進んだ他、米政府機関閉鎖や、米国とロシアの関係悪化など地政学リスクもあり、リスク回避で金が買われた