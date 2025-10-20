男女アイドルのカップルを脅迫したレンタカー会社社長が、有罪判決を受けた。韓国メディアのマイデーリーは20日「最近、（ソウル郊外の）仁川（インチョン）地方裁判所刑事部は、恐喝の罪で起訴されたレンタカー会社の社長に対する判決公判が開かれ、懲役8月、執行猶予2年を言い渡した。恐喝の罪が有罪だと判決した。また、社会奉仕活動120時間も命じた」と報じた。この事件が話題になったのは、恐喝された相手が女性アイドルだっ