Image: James Pero / Gizmodo US 近いうちに現実に…。まだ日本国内では販売されていないですけど、Ray-Ban Meta AIグラスが海外で話題です。ついに初のスクリーンを搭載する「Ray-Ban Display」も登場。これがいろんな意味でゲームチェンジャーになりそうですよ。絶対にヒットする予感Meta（メタ）が先月開催した「Meta Connect 2025」カンファレンス。米GizmodoのJames Pero記者は、とりわ