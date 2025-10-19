安くておいしい総菜が人気なスーパー「ロピア」。今回は、業スーこと「業務スーパー」に魅せられた、育児漫画家のモチコさんが初めて「ロピア」に行った感想をレポートしてくれました。実際に購入した商品で、「リピあり」だと思った商品3選にも注目です。業スー愛用者がロピアに行ってみた！私は筋金入りの業務スーパー愛用者！週1の買い出しは必ず業スーへ行き、オリジナル商品やそうではない食品をたんまり買っております。【