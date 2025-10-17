15年前の「史上最大の下剋上」の立役者ロッテは17日、西岡剛氏が1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。1軍打撃部門は栗原健太コーチとの2人体制となる。大塚明1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチは今季限りで退団する。現役時代は2005年と2006年に2年連続盗塁王を獲得。2010年に首位打者と最多安打のタイトルに輝き、シーズン3位から「史上最大の下剋上」の日本一に貢献した。ツインズや阪神でもプレーし、16年