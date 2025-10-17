「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。ファッションは名作を選ぶセンスを持ちながら、レストラン選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、大人の男の正解だ。【vol.08】ブシュロンの「キャトル クラシック ダイヤモンド リング ラージ」2004年に誕生した「キャトル」。イエロー、ピンク、ホワイトという３色の18Kゴールドに、ブラウンP