県内の小・中学生を対象にした「県こども美術展」の入選作品を集めた作品展が、10月16日から徳島市で開かれています。2025年の「県こども美術展」には、絵画と書写2つの部門にあわせて1万3513点の応募がありました。会場にはこのうち、入選した1617点が展示されています。絵画部門の最優秀賞にあたる「県知事賞」に選ばれた、鳴門教育大学附属中学校2年生、志宇知恵麻さんの作品です。羽化した直後のクマゼミを描いていて、羽の透