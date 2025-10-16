県内に住む高齢女性から現金1100万円を騙し取ったとして、警察は10月16日、神奈川県に住む会社員の女を詐欺の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、神奈川県横浜市の会社員の28歳の女です。警察によりますと、2025年3月から4月にかけ、証券会社や金融会社の職員を名乗る人物が、県内に住む70代女性に複数回にわたって電話をかけ、「犯罪の疑いを晴らすため社債を購入しなければならない」などと嘘を言い、女性はあわせて3900万円を