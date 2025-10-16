10月16日午前、阿波市吉野町で民家を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは阿波市吉野町の民家です。警察や消防によりますと、16日午前10時半ごろ、「隣の家から火が見える」と近所の人から消防に通報がありました。駆けつけた消防隊員によって、火は約4時間後に消し止められましたが、木造2階建て延べ160平方メートルを全焼しました。この家は夫婦2人暮らしで、出火当時は2人とも外出中で無