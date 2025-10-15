阿波市土成町の香川県境にあるトンネルで10月15日、事故の発生を想定した徳島・香川合同の防災訓練が行われました。「鵜の田尾トンネル内で交通事故です」これはトンネル内での災害や事故などに備えようと、県や県警それに香川県などが合同で行いました。阿波市と香川県東かがわ市を結ぶ、鵜の田尾トンネルで行われた訓練には約110人が参加。軽自動車がトンネル内で清掃をしていた作業員をはね、そのまま車の下敷きになり運転手も