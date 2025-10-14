話し言葉がスムーズに出てこない「吃音」。その当事者らでつくる団体が企画した全国大会が10月、徳島市で開催されます。本番を前に何と正真正銘、本物のイギリス国王から大会成功を願う応援メッセージが届きました。一体なぜ？（徳島言友会・安藤瑞輝さん）「びっくりしたを超えて（手紙が）来たのか・・・なかなか言葉が出なかった」こう話す鳴門教育大学4年生の安藤瑞輝さんは、話し言葉が滑らかに出てこない「吃音