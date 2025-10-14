¡Ú´¶Æ°¡ÛµÉ²»¼Ô¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤«¤é¼ê»æ¡ÚÆÁÅç¡Û
ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖµÉ²»¡×¡£
¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬´ë²è¤·¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤¬10·î¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë²¿¤ÈÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢ËÜÊª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¤«¤éÂç²ñÀ®¸ù¤ò´ê¤¦±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
¡ÊÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡¦°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ê¼ê»æ¤¬¡ËÍè¤¿¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹ÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤¬³ê¤é¤«¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖµÉ²»¡×¤Î¤¢¤ë¿Í¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¡ÖÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤¿¡×
º£²ó¡¢ÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤¬¤³¤Á¤é¡¢ÊØäµ¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö¿ÆÅ¸¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öprivate and confidential¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡¦°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸ÀÍ§²ñ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç8²óÌÜ¡£
³¤¤ò±Û¤¨¤¿¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï2012Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡¦°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø±Ñ¹ñ²¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¸ÀÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー10¿Í¤Û¤É¤¬¡¢±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2011Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±Ñ¹ñ²¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡×¤Ï¡¢µÉ²»¤ËÇº¤à¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÁÄÉã¥¸¥çー¥¸6À¤¤¬¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÆÃ·±¤ò¼õ¤±¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤ò¹îÉþ¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎËÖÈ¯¤ËºÝ¤·°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤ËË¾¤à¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡¦°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµÉ²»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤¹»Ñ¤¬¡¢¸ÀÍ§²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍ§²ñ¤òÂ«¤Í¤ëNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¸ÀÍ§²ñÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢µÉ²»¤ÎÅö»ö¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤ÎÆÁÅç¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤òÁ°¤ËÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ï¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç¸ÀÍ§²ñ¡¦°ÂÆ£¿ðµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¤«¤é¡ØÂç²ñ¤¬À®¸ù¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆµÉ²»¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
µÉ²»¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ç»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤È¤Îå«¡¢¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï10·î25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂç²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£