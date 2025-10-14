「徳島のたからもの」をテーマに、県出身作家や徳島にまつわる絵画などを展示した所蔵作品展が、徳島市の県立近代美術館で開かれています。県立近代美術館の所蔵作品展「徳島のたからもの」には、日本の近代美術史に足跡を残した県出身作家や、徳島の風景を描いた絵画など、約160点が展示されています。徳島市出身の洋画家・伊原宇三郎は、フランスに留学しピカソ文化を日本に初めて持ち込みました。裸婦像もふっくらと描か