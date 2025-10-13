大人気ホラーシリーズ「死霊館」の最終章、『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンと、今作で監督を務めるマイケル・チャベスが「死霊館」シリーズにおける恐怖演出について語った。2013年製作の一作目『死霊館』から始まった本シリーズは、実在する心霊研究家ウォーレン夫妻の実体験に基づく怪奇事件を描いてきた。ジェームズ・ワンは自身の恐怖演出について、現場での“ひら