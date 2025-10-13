『楽しいムーミン一家』や『メトロポリス』でキャラクターデザインを務めるなどして、アニメ業界の発展に多大なる貢献をしてきたアニメーターの名倉靖博。現在も『四畳半タイムマシンブルース』『犬王』で作画監督を務めるなど、業界内で精力的な活動を続けているほか、イラストレーターや絵本作家としても活動の幅を広げている。そんな名倉靖博が作画監督を務め、監督の押井守も絶賛する繊細なアニメートを手がけた1985年発売のOV