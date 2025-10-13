2026年に「刃牙」シリーズが35周年を迎え、35周年ロゴとティザービジュアルが公開された。1991年より『週刊少年チャンピオン』にて連載が開始された板垣恵介による地上最強格闘漫画「刃牙」シリーズ。2025年9月にはアニメ『刃牙道』がトムス・エンタテインメント制作のもと、2026年にNetflix世界独占配信されることが発表され、大きな話題となった。この度、10月9日〜12日に開催された世界最大級のポップカルチャーの祭典「ニュー