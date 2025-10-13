【刃牙】シリーズ35周年ロゴ＆ティザービジュアル公開ッッ！
2026年に「刃牙」シリーズが35周年を迎え、35周年ロゴとティザービジュアルが公開された。
1991年より『週刊少年チャンピオン』にて連載が開始された板垣恵介による地上最強格闘漫画「刃牙」シリーズ。2025年9月にはアニメ『刃牙道』がトムス・エンタテインメント制作のもと、2026年にNetflix世界独占配信されることが発表され、大きな話題となった。
この度、10月9日〜12日に開催された世界最大級のポップカルチャーの祭典「ニューヨーク・コミコン2025」にて行われたKodamaのパネル「Beyond Baki: Cosplay, Editing & New Challenges」内で、35周年ロゴの公開とともに今後様々な展開を予定していることが発表された。
範馬刃牙と範馬勇次郎が描かれた「刃牙」シリーズ35周年ティザービジュアルが公開。
35周年のために新たに制作されたロゴとともに、勇次郎を横目に見つめる刃牙と勇次郎の鍛えられた横顔が映し出されており、これからの展開を期待させるビジュアルとなっている。
2026年にはアニメ『刃牙道』のNetflix世界独占配信も決定しており、さらに勢いを増す「刃牙」シリーズに乞うご期待。
（C）板垣恵介（秋田書店）
