自民党総裁選に勝利し、史上初の自民党総裁となった高市早苗氏。高市氏が天皇制についての思いを語った、2021年の記事から一部を抜粋します。（聞き手：石井妙子・ノンフィクション作家）【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆皇統の維持をどう考えていくのか――2004年、小泉純一郎内閣において「皇室典範に関する有識者会議」が設置されました。その際には「女性、女系天皇を認める。皇位継承は長子優先」とする報告書が