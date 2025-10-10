Galaxyスマホ・タブレットの日本向け機種にAndroid 16／One UI 8が10月上旬より順次提供！Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは9日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドのスマートフォン（スマホ）やタブレットなど向け最新プラットフォーム「One UI 8」を日本における既存の機種にも随時提供を2025年10月上旬より開始するとお知らせしています。One UI 8はGoogleが開発・提供しているス