Samsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9Æü¡¢Samsung¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¸þ¤±ºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOne UI 8¡×¤òÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¤Îµ¡¼ï¤Ë¤â¿ï»þÄó¶¡¤ò2025Ç¯10·î¾å½Ü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢One UI 8¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢´ûÂ¸¤Îµ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¡ÖGalaxy S22¡×¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á´¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÈÄó¶¡³«»Ï»þ´ü¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGalaxy Tab S10 FE¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-X520¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy Tab S10 FE+¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-X620¡Ë¡¢¡ÖGalaxy Tab S6 Lite (2024)¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-P620¡Ë¤Ï10·î¾å½Ü¤ËÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿One UI 8¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÎAI¡Ö¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×µ¡Ç½¤Ë¿·¤·¤¯ÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏGalaxy Z Fold7¡¦Z Fold6¡¦Z Fold5¡¦Z Flip7¡¦Z Flip6¡¦Z Flip5¡¦S25¡¦S25 Ultra¡¦S24¡¦S24 FE¡¦S24 Ultra¡¦S23¡¦S23 FE¡¦S23 Ultra¡¦Tab S11¡¦Tab S11 Ultra¡¦Tab S10+¡¦Tab S10 Ultra¡¦Tab S9¡¦Tab S9+¡¦Tab S9 Ultra¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
One UI 8¤ÏSamsung¤¬Å¸³«¤¹¤ëGalaxy¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·UI¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸»ºÀ¡¦ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËAIÅëºÜ¤Î¿·µ¡Ç½¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Galaxy¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
One UI 8.0¡ÊAndroid 16¡Ë
Galaxy AI
¥Ú¥Ã¥È¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®
¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¡¢¿ÍÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¤¤äÇ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µû´ã¥ì¥ó¥º¡¢Ìý³¨¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¾Ã¤·¥´¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Î¥¤¥º¤Î²»ÎÌ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë²¼¤²¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢Æ°²è¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢Samsung Notes¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢ÅÅÏÃ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Now Brief¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÄ°®
¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤ä¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¡¢ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò°ìÆüÃæ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ Now Brief¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¡¢Now bar¤ÎÄÌÃÎ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÄÌÃÎ¤ÎËÝÌõ
¤â¤¦¡¢Êì¹ñ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¢¥é¡¼¥È¤ò¸«Æ¨¤¹¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥·¥¹¥Æ¥à¸À¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Ç¶ÛµÞÄÌÃÎ¤ò¼õ¿®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Galaxy AI¤¬¼«Æ°Åª¤ËËÝÌõ¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥»¥ì¥¯¥È¤Î¹âÂ®²½
¤â¤¦ÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ AI¥»¥ì¥¯¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë²èÌÌÆâ¤ÎÎÎ°è¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤Î·ë²Ì¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ÊØÍø¤Ë
Samsung¥Ö¥é¥¦¥¶¤äSamsung Notes¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍ×Ìó¤Þ¤¿¤ÏËÝÌõ¤·¤¿¸å¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¸µ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó
¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Î¿·¤·¤¤»þ·×
¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»þ·×¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤·¤¤»þ·×¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î·Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤äÆ°Êª¤Î»Ñ¤òÊ¤¤¤±£¤µ¤º¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
Brief¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ëºî¶È¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 2¡ß2¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥ÈÎÎ°è¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊý¸þ¤Ï¡¢¿åÊ¿¤È¿âÄ¾¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤ÊÉ»æ
ÁªÂò»è¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤ÎÊÉ»æ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÊÉ»æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊÉ»æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ»æ¤ÎÄó°Æ
¿·¤·¤¤ÊÉ»æÁª¤Ó¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¡¢É÷·Ê¡¢ÅÔ»Ô¡¢²Ö¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢¿ÍÊª¤Ê¤É³Æ¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬Áª¤Ó¡¢¤ª´«¤á¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸»ºÀ
¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤»¤º¤Ë³ô²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Google Finance¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬¡¢³ô²Á¤ËÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼è°ú½ªÎ»»þ¤ËNow bar¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Quick Share¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶¦Í
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼ê·Ú¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ÷¼õ¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¤Î¡ÖQuick Share¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Quick Share²èÌÌ¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Quick Share¤«¤éÂ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕäµ
Samsung Notes¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë¼êÁá¤¯Ãí¼á¥á¥â¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÄÉ²Ã¤Ç¤¤ëÉÕäµ¤Î¿ô¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢¸å¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸µ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë
¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤«¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¤ÈÍúÎò¥Ó¥å¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë±ÜÍ÷
¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÂç²èÌÌ¤Ç»È¤¦¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¿·¤·¤¤¥Ú¥¤¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Samsung¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÀß·×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¡£ Samsung¥Ö¥é¥¦¥¶¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢ºÇ¤â¤è¤¯»È¤¦µ¡Ç½¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯
¿·¤·¤¤Samsung DeX¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
²èÌÌ¾åÉô¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²¼¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¤ÈDeX¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÜÂ³¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤ÇDeX¤ò¤µ¤é¤Ë³èÍÑ
ÀÜÂ³¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤ÇDeX¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀßÄê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DeX¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂÐ±þµ¡Ç½¤¬¶¯²½
¿·¤·¤¤Samsung DeX¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëºÝ¤ËÁª¤Ù¤ëÀßÄê¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ºÇÂçWQHD¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤àºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²òÁüÅÙ¤òÁª¤Ó¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤¤â90ÅÙ¡¢180ÅÙ¡¢270ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¯²½¤µ¤ì¤¿Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨
Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨¤Ç2¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢°ìÊý¤Î¥¢¥×¥ê¤ò²èÌÌ¤ÎÃ¼¤Ë²¡¤·¤ä¤Ã¤Æ¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤À¤±¤òÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¹¤¯»È¤Ã¤Æºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¶¹¤¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬³ä²èÌÌ¤Ç3¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò²£¸þ¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤òÊÂ¤Ù¤Æ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸Ä¡¹¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½Ä¸þ¤¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼
¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹
¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¾åÉô¤Ë³Æ¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼·ï¿ô¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥«¥¹¥¿¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¥¿¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¤Ë±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²èÌÌ¤ò¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥«¥¹¥¿¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥µ¥ó¥×¥ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼
¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎÏ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤é¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÌòÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼
Ê£¿ô¥Ú¥¤¥óÉ½¼¨
Âç²èÌÌ¤ò²£¸þ¤É½¼¨¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ·î´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÆÃÄê¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ò´ÉÍý
¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò³«¤«¤º¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö+¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¤È¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¾å¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ÄÉ²Ã
¥¯¥¤¥Ã¥¯ÄÉ²Ã¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤È»þ¹ï¤Î¸õÊä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤º¤ì¤«¤Î¸õÊä¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆþÎÏÁàºî¤Ê¤·¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Samsung Health
½¢¿²»þ¹ï¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁª¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¿·¤·¤¤½¢¿²»þ¹ï¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹µ¡Ç½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢ËèÈÕ¤ÎºÇÅ¬¤Ê½¢¿²»þ¹ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÜÉ¸µ÷Î¥¤òÀßÄê¤·¤ÆÅþÃ£¤Þ¤Ç¤ÎÁá¤µ¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤ä¡¢À©¸Â»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ»þ´ÖÆâ¤ËÁö¤ì¤¿µ÷Î¥¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿©»öµÏ¿¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼
Ãå¼Â¤Ë¥«¥í¥ê¡¼ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Samsung Health¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è
¾å¤Þ¤¿¤Ï²¼¥¹¥ï¥¤¥×¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò³«¤¯
¥«¥á¥é¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÎÎ°èÆâ¤ò¤É¤³¤Ç¤â¾å¤Þ¤¿¤Ï²¼¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥éÀßÄê¤Ç¡¢¾å¤Þ¤¿¤Ï²¼¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª²þÁ±
Galaxy BudsÀßÄê¤Ø¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹
Galaxy Buds¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤«¤éÄ¾ÀÜBuds¤ÎÀßÄê¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢Galaxy Wearable¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Auracast¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³
Auracast¤ò»È¤¦¤È¡¢1¤Ä¤ÎÃ¼Ëö¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÆ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤ÇAuracast¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëQR¥³¡¼¥É¤ÎÀ¸À®¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤Î²þÎÉ
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤òºîÀ®¡¢ÊÔ½¸¤·¤ÆÌ¾Á°¤ä¼Ì¿¿¤òºÇÅ¬¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÏÃ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤Áê¼êÂ¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥©¥ë¥À¤Îµ¡Ç½¶¯²½
µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤ÎÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÊÌÎÎ°è¤ËÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯»þ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤ÆÄÌÃÎ¤ò¶Ø»ß¤Ç¤¤ëÀßÄê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´°Á´¤ËÈóÉ½¼¨¤Ë¤·¤Æ°Å¹æ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
Knox Matrix¤Ï¡¢Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÄê´üÅª¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ Ã¼Ëö¾å¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äÂ¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÃ¼Ëö¤ò¼«Æ°Åª¤ËSamsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥µ¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£ Ã¼Ëö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾õÂÖ¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÀßÄê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯Ãæ¤ÎÄÌÃÎÆâÍÆ¤ÎÉ½¼¨/ÈóÉ½¼¨
ÄÌÃÎÀßÄê¤Ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÄÌÃÎÆâÍÆ¤ÎÉ½¼¨¤ÈÈóÉ½¼¨¤òÁª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÌÃÎÆâÍÆ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌÃÎ¤ò¼êÁá¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈóÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÃÎ¤¬Â¾¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼Êä½õ
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¥º¡¼¥àÁàºî
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢²èÌÌ¤Î³ÈÂç¤È½Ì¾®¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ »Ø1ËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹Áàºî¤Ç¥º¡¼¥à¥ì¥Ù¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥¹¤ÎÁàºî¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÀ©¸æ
¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅÔ¹ç¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Êä½õÀßÄê¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥¡¼¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼°ÜÆ°¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢Ä¹²¡¤·¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³ÈÂçÉ½¼¨
¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¡¼¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¸«¤ä¤¹¤µ¡¢¥¿¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ³ÈÂçÀßÄê¤Ç¡¢³ÈÂç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¡¼ÆþÎÏ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BluetoothÊäÄ°´ï¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
BluetoothÊäÄ°´ï¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÀÜÂ³¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Êä½õÀßÄê¤ÎÊäÄ°´ï¥µ¥Ý¡¼¥È²èÌÌ¤«¤éÄ¾ÀÜ¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥É¤È¥ë¡¼¥Á¥ó
¿·¤·¤¤¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥ë¡¼¥Á¥ó
Å·¸õ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÅÙ¤Ê¾ò·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥ë¡¼¥Á¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤³¤È¤â¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥Á¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
»þ·×¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Samsung Notes¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Á¥óÆâ¤Ç¡¢Â¾¤Î¾ò·ï¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î²þÎÉÅÀ
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ºî¶È¤ËGoogle Gemini¤ò³èÍÑ
Gemini¤Ë¤è¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ Gemini¤Î²èÌÌ¾å¤ÎÉ½¼¨¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¡¼¥à¤ò´ÊÃ±¤ËÀ°Íý
¥¢¥é¡¼¥à¥°¥ë¡¼¥×²èÌÌ¤Î¡Ö+¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥¢¥é¡¼¥à¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´ûÂ¸¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥×1²ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤ò¥ª¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÄÌÃÎÀßÄê¤Î¶¯²½
¥¢¥×¥ê¤ÎÄÌÃÎÀßÄê¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÄÌÃÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ÄÊÌ¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤¥¢¥×¥ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºþ¿·
Å·µ¤¥¢¥×¥ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë²èÁü¤¬¤è¤êË¤«¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
