心地よい1日を過ごすための「朝5分習慣」をご紹介します。毎日続けられて心も体も整うアイデアを、暮らし上手なESSEフレンズエディターの3人に伺いました。家族で朝のラジオ体操を日課にした「毎朝、朝食前に家族3人でラジオ体操をするのが習慣」というのは、整理収納アドバイザーの宮入京子さん（50代）。カーテンをあけ、YouTubeのモニターとサウンドに合わせて体を動かします。自然と朝日を浴びられて、体も心も一気に目覚めま