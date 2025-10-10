TOKYO SNOW DOME CITY（提供写真）モデルプレス

「TOKYO SNOW DOME CITY」11月17日から2026年3月1日まで開催

  • 東京ドームシティで冬の恒例イルミネーションが、11月17日から開催される
  • 「スノードーム」と「雪」をテーマに、エリア全体を幻想的な白い光で彩る
  • 期間は2026年3月1日までで、期間中はクリスマスマルシェなどが企画される
