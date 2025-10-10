ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > ケンタッキーフライドチキンの店舗でアルバイトが「遊ぶ」動画拡散さ… ケンタッキーフライドチキン 時事ニュース 週刊女性PRIME ケンタッキーフライドチキンの店舗でアルバイトが「遊ぶ」動画拡散される 2025年10月10日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ケンタッキーフライドチキンでの「バイトテロ」を週刊女性PRIMEが伝えた 従業員が食品をフリスビーのように投げて遊ぶ動画がネットで拡散したという 広報担当者は取材に、動画は同社の店舗で撮影されたものと確認したと話した 記事を読む おすすめ記事 日本の産科の内診は世界的には非常識だった…本人の同意なしで行なわれる「産科暴力」ともいわれるその実態 2025年10月10日 7時0分 「なぜSOSに気づけなかったのか」息子が9歳の頃“2つ年上の男の子”から「性暴力」の被害に 息子を守れなかった母親が抱える自責の念 2025年10月10日 6時17分 「あの頃の水嶋ヒロを返して」2年ぶりの姿にファン悲鳴、変貌を遂げた“投資家”としての顔 2025年10月9日 17時30分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「まだ残ってたのにふざけんな」ラーメン店でスープを残して20分離席した客、電話で激怒→驚きの結末へ 2025年10月10日 6時0分