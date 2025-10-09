県が漁業の新たな担い手を育成しようと開いている「とくしま漁業アカデミー」には2025年4月に、開校以来最も多い15人が入学しました。その中にただ一人、女性の研修生がいます。漁業は全くの未経験だった彼女は、どうして漁師を志したのでしょうか。 ■「漁業アカデミー9期生」唯一の女性 （とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）「やったー！」釣り上げた魚を満面の笑みで見せてくれた、こ