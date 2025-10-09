元歌手志望から漁師に！ 徳島で一番を目指す女性の挑戦【徳島】
県が漁業の新たな担い手を育成しようと開いている「とくしま漁業アカデミー」には2025年4月に、開校以来最も多い15人が入学しました。
その中にただ一人、女性の研修生がいます。
漁業は全くの未経験だった彼女は、どうして漁師を志したのでしょうか。
■「漁業アカデミー9期生」唯一の女性
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「やったー！」
鳴門市出身で、とくしま漁業アカデミーの第9期生の高木千尋さん 26歳です。
2025年4月に入学した高木さんは、アカデミー開校以来3人目、第9期生では唯一の女性研修生です。
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん（入学時））
「徳島県1番の女性漁師になりたいです」
入学の時点では、漁師としての知識や技術を全く持っていなかったという高木さん。
なぜかというと…。
■もともとは歌手志望
（スターへの道・高木千尋さん（当時・中学2年））
「私の夢は、みんなに感動を与えられるような歌手になることです」
実は高木さん、元々は歌手を目指していて、過去にはスターへの道にも出場していました。
中学を卒業後、東京の高校に進学した高木さん。
オーディションに挑戦しましたが夢は叶わず、4年前に徳島に戻りました。
そんな中、2年前ワカメの養殖を行う親戚の元での手伝いをきっかけに、漁師を志しました。
■漁師に転身のきっかけは？
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「港に帰って来てから獲ったワカメをすぐ釜で茹でるんですけど、茹でた時に（ワカメが）一瞬で緑になる」
「それが面白くて『楽しい』って何回も流しちゃって」
「自分と今まで接点がなかったところが、惹かれたきっかけ」
■親方のもとで修業の日々
入学して半年間、座学と実習で専門知識や技術を学びました。
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「おはようございます」
現在は、親戚でもある親方の三ツ石達生さんのところで、日々漁業について学んでいます。
午前5時半。
この日は、一般のお客さんを乗せて釣りをするため船を出します。
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「朝弱い方なので、目をこすりながらって感じ」
2025年6月に、船の免許を取得したばかりの高木さん。
親方が見守る中、ポイントまで船の操縦を担います。
（親方・三ツ石達生さん）
「もうちょっと左か？、そうやな」
「船がこう（横に）なっていったら、こう（縦に）立て直さなあかん」
「乗客がビビっとうぞ。ちー（高木さん）が舵持ってたらいけるんかって」
真剣なまなざしと不安そうな表情が入り混じる高木さん。
複雑で速い潮の流れが特徴の鳴門海峡での、船の操縦は簡単ではありません。
（親方・三ツ石達生さん）
「ここらは流れが速いけんな、あの流れの後ろをついて行くような感じ」
「うお、おー」
「ほれ、乗客がビビっとう」
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「（船の）免許も取り立てで初心者マークって感じ、ここに（初心者マークを）いっぱい貼っておきたいくらい」
「（鳴門海峡は）潮の流れがいきなり早くなるので全然違う。ここ通る時はめっちゃ怖い」
■釣りに挑戦
釣りの経験も少ない高木さん。
ポイント到着後、親方の計らいで乗客と一緒に釣りに挑戦することに。
（親方・三ツ石達生さん）
「底ついたら3回ぐらい回す」
「あ！外れた。あかん」
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「重い気がする」
（親方・三ツ石達生さん）
「魚釣りしたみたい」
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「イエーイ！」
全く未経験で、飛び込んだ漁師の世界。
そんな高木さんについて、親方の三ツ石さんは…。
（親方・三ツ石達生さん）
「たまたま漁業やってみよかって言うけん、やる気はすごい」
「親方以上の技術を習得してやろうと思ったら、自分で進化していかなあかん、自分自身でな」
「1年通じていろんな漁業やってみて、いろんな漁業の遊びみたいなのもやってみて、それでやっと一人前」
■「徳島で一番有名に」
漁業アカデミー卒業まで残り半年。
高木さんの目標は、入学時から変わっていません。
（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）
「何もかもが吸収だと思っているので、今はスポンジの縮こまった状態だと自分で思っている」
「指摘してもらったことは全部素直に受け入れ、て自分の身に早くたたき込めるように努力したい」
「徳島で一番有名な女性漁師になりたい」
雨にも風にも荒波にも負けず、高木さんは自身の目標に向かって、これからも進んでいきます。