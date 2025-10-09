県が漁業の新たな担い手を育成しようと開いている「とくしま漁業アカデミー」には2025年4月に、開校以来最も多い15人が入学しました。



その中にただ一人、女性の研修生がいます。



漁業は全くの未経験だった彼女は、どうして漁師を志したのでしょうか。

■「漁業アカデミー9期生」唯一の女性

（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「やったー！」





釣り上げた魚を満面の笑みで見せてくれた、こちらの女性。鳴門市出身で、とくしま漁業アカデミーの第9期生の高木千尋さん 26歳です。

2025年4月に入学した高木さんは、アカデミー開校以来3人目、第9期生では唯一の女性研修生です。

（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん（入学時））

「徳島県1番の女性漁師になりたいです」



入学の時点では、漁師としての知識や技術を全く持っていなかったという高木さん。



なぜかというと…。

■もともとは歌手志望

（スターへの道・高木千尋さん（当時・中学2年））

「私の夢は、みんなに感動を与えられるような歌手になることです」



実は高木さん、元々は歌手を目指していて、過去にはスターへの道にも出場していました。



中学を卒業後、東京の高校に進学した高木さん。



オーディションに挑戦しましたが夢は叶わず、4年前に徳島に戻りました。



そんな中、2年前ワカメの養殖を行う親戚の元での手伝いをきっかけに、漁師を志しました。

■漁師に転身のきっかけは？

（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「港に帰って来てから獲ったワカメをすぐ釜で茹でるんですけど、茹でた時に（ワカメが）一瞬で緑になる」

「それが面白くて『楽しい』って何回も流しちゃって」

「自分と今まで接点がなかったところが、惹かれたきっかけ」

■親方のもとで修業の日々

入学して半年間、座学と実習で専門知識や技術を学びました。



（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「おはようございます」



現在は、親戚でもある親方の三ツ石達生さんのところで、日々漁業について学んでいます。



午前5時半。



この日は、一般のお客さんを乗せて釣りをするため船を出します。



（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「朝弱い方なので、目をこすりながらって感じ」

2025年6月に、船の免許を取得したばかりの高木さん。



親方が見守る中、ポイントまで船の操縦を担います。

（親方・三ツ石達生さん）

「もうちょっと左か？、そうやな」

「船がこう（横に）なっていったら、こう（縦に）立て直さなあかん」

「乗客がビビっとうぞ。ちー（高木さん）が舵持ってたらいけるんかって」



真剣なまなざしと不安そうな表情が入り混じる高木さん。



複雑で速い潮の流れが特徴の鳴門海峡での、船の操縦は簡単ではありません。



（親方・三ツ石達生さん）

「ここらは流れが速いけんな、あの流れの後ろをついて行くような感じ」

「うお、おー」

「ほれ、乗客がビビっとう」

（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「（船の）免許も取り立てで初心者マークって感じ、ここに（初心者マークを）いっぱい貼っておきたいくらい」

「（鳴門海峡は）潮の流れがいきなり早くなるので全然違う。ここ通る時はめっちゃ怖い」

■釣りに挑戦

釣りの経験も少ない高木さん。



ポイント到着後、親方の計らいで乗客と一緒に釣りに挑戦することに。



（親方・三ツ石達生さん）

「底ついたら3回ぐらい回す」

「あ！外れた。あかん」



（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「重い気がする」



（親方・三ツ石達生さん）

「魚釣りしたみたい」

（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「イエーイ！」



全く未経験で、飛び込んだ漁師の世界。



そんな高木さんについて、親方の三ツ石さんは…。

（親方・三ツ石達生さん）

「たまたま漁業やってみよかって言うけん、やる気はすごい」

「親方以上の技術を習得してやろうと思ったら、自分で進化していかなあかん、自分自身でな」

「1年通じていろんな漁業やってみて、いろんな漁業の遊びみたいなのもやってみて、それでやっと一人前」

■「徳島で一番有名に」

漁業アカデミー卒業まで残り半年。



高木さんの目標は、入学時から変わっていません。



（とくしま漁業アカデミー第9期生・高木千尋さん）

「何もかもが吸収だと思っているので、今はスポンジの縮こまった状態だと自分で思っている」

「指摘してもらったことは全部素直に受け入れ、て自分の身に早くたたき込めるように努力したい」

「徳島で一番有名な女性漁師になりたい」



雨にも風にも荒波にも負けず、高木さんは自身の目標に向かって、これからも進んでいきます。