9日、イスラエル中部テルアビブで喜ぶ、息子がハマスに拘束されたダニ・ミランさん（左）（共同）【イスタンブール、テルアビブ共同】「戦争が終わり、生活を立て直せる」「やっと家族に会える」。パレスチナ自治区ガザの和平計画の「第1段階」で合意したとの発表を受け、ガザ住民やイスラエルの人質家族は9日、一斉に喜びを爆発させた。2年にわたる戦闘の終結とイスラム組織ハマスが拘束する人質の解放が現実になりつつある。双