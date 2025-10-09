大分県立高校の教室内で、女子生徒の着替えを盗撮したとみられる動画が見つかり、学校が警察に相談していることがわかりました。 学校や県教委によりますと、県立高校で9月末、盗撮された可能性のある動画の存在に気づいた生徒から教諭に相談がありました。 学校が確認したところ、動画は教室内で盗撮されたとみられ、体育のために女子生徒が着替える様子が撮影されていたということです。 撮影された時期やインターネッ