10月1日、自転車に乗っていた女性が車にはねられて死亡する事故が起きた松茂町の県道で、8日の朝に安全運転の呼びかけが行われました。松茂町笹木野の県道・長原港線で行われた交通安全キャンペーン。ボランティアら約30人が、「歩行者に優しい運転を」などと書かれた幟旗を掲げ、ドライバーに安全運転を呼びかけました。この場所では10月1日、自転車で県道を横断中の高齢女性が車にはねられて亡くなる事故が発生。発