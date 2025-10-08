7回に右前へタイムリー…シリーズ初安打【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズでの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発。3-0で迎えた7回2死一、二塁の第4打席に適時打を放った。雄叫びを上げた一打により、ドジャースは“快記録”を成し遂げた。第1戦は4打席連続三振を喫し、4打数無安打1四球だった。この日の