『もうどうしようもないJALの飲酒対策 - 現場を理解しないトップは辞任を』と題した動画で、元日本航空機長の杉江弘氏が、日本航空（JAL）が国土交通省に提出したパイロット飲酒問題の再発防止策について鋭く切り込んだ。動画冒頭で杉江氏は、JALが現場のパイロットから意見を集めるとしながら、結局は経営側が一方的に策定した“場当たり的”な対策を再び提出したと強く批判。「やっていることが相変わらずなんですね」と現場軽視