試合前にリラックスムード【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦前にTikTokを更新。試合に臨む大谷翔平投手の“変顔”映像を公開した。ロッカーからベンチへの通路を歩く大谷は、カメラを発見すると眉毛をハの字にして何とも言えない表情をキープ。真顔に戻すと、またも“変顔”を決めてベンチへ去っていった。