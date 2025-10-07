島根県と福岡県で危険な信号無視の瞬間が目撃された。島根では自転車が信号無視で交差点を通過し、あわや車と衝突。福岡では猛スピードで車が信号無視をしていた。自転車が信号無視で交差点を通過「え？どういうこと？赤だけど…赤だけど…赤だけど！」島根・安来市で9月21日午後3時頃に撮影されたのは、思わずヒヤリとする場面だ。目撃者が交差点を右折した瞬間、自転車に乗った人物が目の前を走り抜けていったのだ。映像をよく見