日本の製造業が世界で再び存在感を示すためにはどうすればいいのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「テスラの事例が参考になる。イーロン・マスクは工場を静的なインフラではなく、アップデートを繰り返す『進化する製品』として再定義した」という――。写真＝iStock.com／Sky_Blue※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sky_Blue■イーロン・マスクが9年前に「宣言」したこと2016年、テスラCEOのイーロ