¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤Ê¤É¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»×¤ï¤ºÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Àº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤óÃø½ñ¡Ø´¶¾ðÅª¤Ê¼«Ê¬¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ëËÜ¡Ù¤è¤ê¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½ñ±Æ¡Û¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ö´¶¾ð¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ë¤Î¤«