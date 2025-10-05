◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。敵地ファンから大ブーイングを受ける中、第1〜4打席は全て三振に打ち取られた。1試合4三振は今季3度目、自己ワーストタイとなった。シチズンズバンク・パークで初登板