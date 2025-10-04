引退するカーショーを登録、剛腕エンリケスらが外れたドジャースは4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズのロースター26選手を発表した。マイケル・コンフォート外野手はワイルドカードシリーズに続いてメンバーから外れた。通算179本塁打を誇る32歳のコンフォートは、昨年12月に1年1700万円（約25億1000万円）でドジャース入り。左の強打者として期待されたが、138試合出場して打率.199、12本塁打、36打点、OPS.638