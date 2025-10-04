10月29日よりアニメーション配信開始の『ツイステ』がナムコ限定プライズになった！「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ほわぬい〜寮長制服ver.〜」が登場する。ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅⼒にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。アニメーションの原案となるゲ