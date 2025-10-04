【ツイステ】アニメ『ツイステ』寮長たちが “ほわぬい” になって大集合♪
10月29日よりアニメーション配信開始の『ツイステ』がナムコ限定プライズになった！ 「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ほわぬい〜寮長制服ver.〜」が登場する。
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅⼒にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。
アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『⿊執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを⼿がけ、ディズニーヴィランズという唯⼀無⼆のエッセンスと魔法⼠養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が⼤きな話題となった。
直近では、本作のボイスキャストや最新ビジュアルが相次いで発表され、10⽉29⽇の配信開始まで1カ⽉と迫り期待が⾼まっている。
このたび、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の「ほわぬい」が、2025年10月11日（土）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）限定の景品として展開決定！
今回の「ほわぬい」は2025年10月配信開始のアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』に合わせての登場で、作中の主な舞台となる魔法学校の寮長たちを制服姿でラインナップされている。
登場するのは、リドル・ローズハート、レオナ・キングスカラー、アズール・アーシェングロット、カリム・アルアジーム、ヴィル・シェーンハイト、イデア・シュラウド、マレウス・ドラコニアの全7種類。
全長約8cmでお部屋に飾ったり持ち物に付けたりと、コンパクトなサイズ感でコレクション性も高い。ほわっとした生地の質感が気持ちいいのもポイント♪
ぜひゲットしてみてね！
