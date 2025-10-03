昔は似合っていたスカートも、気づけば着る機会が減ってタンスの肥やしに…という経験はありませんか？ここでは、光沢感のある「サテンスカート」とふんわりシルエットが特徴的な「バルーンスカート」の着こなし方をご紹介。教えてもらったのは、3万人以上のスタイリングを行ってきたパーソナルスタイリングのプロ・五十嵐かほるさんです。※ この記事は『ユニクロ・GUでつくる 大人の高見えコーデ』（宝島社刊）に掲載された内