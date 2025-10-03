上板町では特産品の秋の味覚、柿の収穫が始まっています。上板町にある吉平弘治さんの25アールの畑では、種のない「刀根柿」と呼ばれる渋柿が収穫の時期を迎えています。2024年は、カメムシの被害により、出荷量は例年の4割ほどに落ち込みましたが、2025年はその被害が少なく、順調に成長しているという事です。（柿農家・吉平弘治さん）「今年の柿はね、本当にいいですよ、美味しいと思いますね」「柿を食べれば医者いらず