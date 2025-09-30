大きさわずか10mmの極小サイズのフィギュアが誕生！鉄道模型ジオラマにリアルな物語を演出できる、「ジオコレ3Dものがたり」シリーズが登場した。☆細部まで作り込まれたミニチュアジオラマをチェック！（写真7点）＞＞＞タカラトミーグループのトミーテックより、フルカラー3Dプリンター製の鉄道模型フィギュア「ジオコレ3Dものがたり」シリーズが2025年9月から新展開される。「ジオコレ」とはトミーテックが展開している、スケ