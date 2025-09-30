わずか10mm極小ジオラマ「ジオコレ3Dものがたり」シリーズ、デビュー！
大きさわずか10mmの極小サイズのフィギュアが誕生！ 鉄道模型ジオラマにリアルな物語を演出できる、「ジオコレ3Dものがたり」シリーズが登場した。
☆細部まで作り込まれたミニチュアジオラマをチェック！（写真7点）＞＞＞
タカラトミーグループのトミーテックより、フルカラー3Dプリンター製の鉄道模型フィギュア「ジオコレ3Dものがたり」シリーズが2025年9月から新展開される。
「ジオコレ」とはトミーテックが展開している、スケールを統一したミニチュアシリーズの総称ブランド。人・動物・建 物・小物など豊富な種類が揃っており、実物の1／150又は1／80で忠実に再現している。
このたびリリースされる「ジオコレ3Dものがたり」は、スケールを統一したミニチュアシリーズ「ジオコレ」初となるフルカラー3Dプリンター製の製品。
大きさわずか約10mmという極小サイズのフィギュアながら、緻密かつカラフルな造形が実現されているのがポイントだ。
今回、第1弾としてリリースされるのは、ビニール傘を差した人々や紫陽花をセットにした「ジオコレ 3Dものがたり001 6月の雨」と、「ガチャ（R）」（カプセルトイ）を販売する自動販売機「ガチャマシン」や籠車、買い物客をセットにした「ジオコレ 3Dものがたり002 スーパー前」の2種類。
透明樹脂を併用することで従来では表現が難しかった「ガチャマシン」やビニール傘を差した人物など、豊かな表情を持つフィギュアが魅力だ。
特に「ガチャマシン」は、タカラトミーアーツが展開している実機を取材し、マシンの中の極小カプセルまで再現するなど、驚きのディテールにご注目！ こだわりのクオリティをお楽しみいただける。
「ジオコレ 3Dものがたり001 6月の雨」のセット内容は、子ども、カップル、女性、サラリーマン、自転車に乗る男性、あじさい。
「ジオコレ 3Dものがたり002 スーパー前」のセット内容は女性A、女性B、女性C、カゴ車（緑）、カゴ車（灰）、ガチャ（R）となっている。
※ガチャ（R）は（株）タカラトミーアーツの登録商標です。
☆細部まで作り込まれたミニチュアジオラマをチェック！（写真7点）＞＞＞
タカラトミーグループのトミーテックより、フルカラー3Dプリンター製の鉄道模型フィギュア「ジオコレ3Dものがたり」シリーズが2025年9月から新展開される。
「ジオコレ」とはトミーテックが展開している、スケールを統一したミニチュアシリーズの総称ブランド。人・動物・建 物・小物など豊富な種類が揃っており、実物の1／150又は1／80で忠実に再現している。
大きさわずか約10mmという極小サイズのフィギュアながら、緻密かつカラフルな造形が実現されているのがポイントだ。
今回、第1弾としてリリースされるのは、ビニール傘を差した人々や紫陽花をセットにした「ジオコレ 3Dものがたり001 6月の雨」と、「ガチャ（R）」（カプセルトイ）を販売する自動販売機「ガチャマシン」や籠車、買い物客をセットにした「ジオコレ 3Dものがたり002 スーパー前」の2種類。
透明樹脂を併用することで従来では表現が難しかった「ガチャマシン」やビニール傘を差した人物など、豊かな表情を持つフィギュアが魅力だ。
特に「ガチャマシン」は、タカラトミーアーツが展開している実機を取材し、マシンの中の極小カプセルまで再現するなど、驚きのディテールにご注目！ こだわりのクオリティをお楽しみいただける。
「ジオコレ 3Dものがたり001 6月の雨」のセット内容は、子ども、カップル、女性、サラリーマン、自転車に乗る男性、あじさい。
「ジオコレ 3Dものがたり002 スーパー前」のセット内容は女性A、女性B、女性C、カゴ車（緑）、カゴ車（灰）、ガチャ（R）となっている。
※ガチャ（R）は（株）タカラトミーアーツの登録商標です。